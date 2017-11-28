Курс Bitcoin превысил 10 тысяч долларов

28 ноября 2017 г. 15:54
Источник: Зеркало недели
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Цена на Bitcoin превысила $ 10 тысяч на нескольких криптовалютных биржах в Южной Корее. Средняя цена  криптовалюты за последние сутки достигла $ 10,5 тысяч.

На Bithumb - крупнейшей в регионе бирже по объему торгов, средняя цена на Bitcoin за последние сутки составила $ 10,47 тыс.

На биржах Coinone и Korbit криптовалюта торгуется на уровне 11,37 тыс. корейских вон ($ 10,5 тыс.) и 11,33 тыс. вон, соответственно.

Блокчейн криптовалюты Bitcoin с 1 августа был разделен на две цепи (хардфорка), в результате образовались две валюты - "классический" Bitcoin (тикер BTC) и новая Bitcoin Cash (тикеры BCC или BCH)

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