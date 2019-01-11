Квитанции есть, а воды - нет: жители дома, в котором полгода не было горячей воды, получили квитанции

Вот наша горячая вода – посмотрите.

Так жители многоэтажки по проспекту Науки, 64 живут уже полгода. Горячая вода здесь исчезла еще в июле. Люди писали обращения, ходили на приемы и обрывали телефоны Харьковских тепловых сетей - однако до сих пор не получили обратной связи. И вот неожиданно получили счета за потребленную горячую воду.

Татьяне насчитали более двухсот гривен. За что женщина должна платить - не понимает. В расчетный отдел она дозвониться не может и уже не верит, что получит какие-то ответы.

Татьяна Николаева, пенсионерка

И опять начнется «футбольная» система. Меня будут футболить то туда, то туда, и объяснений я не получу. То есть ситуация в Шевченковском ХТС просто аховская. Люди сидят и не знают, что у нас полгода нет воды. Диспетчера, расчетники - они понятия не имеют, что у нас нет горячей воды. Полгода! Это же не день, не два, не месяц!

Девять этажей и тридцать шесть квартир в каждом подъезде. Часть – уже поставили себе бойлеры, другие пока бегают с тазиками.

Раиса Федоровна живет с дочерью и двумя внуками. Дочь работает в школьной столовой, одна воспитывает сына. Собрать 12 000 гривен на приобретение и установку водонагревателя семья не в состоянии, говорит пенсионерка.

Раиса Федоровна, пенсионерка

Ну, как - в тазиках купаемся. Кастрюльки греем, так, двое детей, пока нагреешь… И так вот целое лето и вот конец уже скоро января, а у нас нет воды до сих пор. Они нам позвонили, что «у вас 10 декабря якобы включена вода». Мы звонили и сказали, что нам не включили воду, - приходите, посмотрите. Но пришла платежка - 70 гривен.

В мэрии о проблемах этого дома знают. И разводят руками – пока не могут ничего сделать. Проблему характеризуют, как сложную: трубы здесь уже совершенно непригодны к эксплуатации.

Оправдываются, что нынешний отопительный сезон стал очень сложным для коммунальщиков.

А что касается квитанции - признают, что они - ошибочно начисленные, поэтому советуют обратиться в филиал теплосетей с заявлением о том, чтобы начисления аннулировали.