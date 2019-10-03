Миллион - "на снег": КП "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" объявило тендер на уборку снега

За уборку снега в парке Горького в этом году планируют отдать почти в два раза больше чем прошлой зимой. Накануне коммунальное предприятие "Центральный парк культуры и отдыха имени Горького" объявило тендер, согласно которому из местного бюджета, фактически - деньги харьковчан, на услуги по вывозу снега будет выделено один миллион гривен.

Согласно информации с сайта Prozorro, подрядчик должен будет загружать снег с помощью экскаватора-погрузчика и вывозить его спецтехникой. По договору поставщик услуги должен будет отработать 53 дня.

Евгений Лисичкин, активист Харьковского антикоррупционного центра

В цьому році оголосили тендер на 1 мільйон гривень, до кінця 2019 року видати ці послуги фактично. Це- навантаження снігу ескалаторами-навантажувачами і його вивезення. Фактично 1280 годин роботи екскаваторів-навантажувачів та спеціальної техніки, яка буде залучена. Не виключається й того, що цих одного мільйону не вистачить, і буде ще протягом зими проведений тендер“

Так, например, прошлой зимой город «не уложился» в 600 тысяч гривен, выделенных на уборку снега в парке Горького, рассказывает активист ХАЦ Евгений Лисичкин.

Поэтому КП уже в феврале объявило о еще одном тендере в дополнительные полмиллиона гривен. Однако провести его, скорее всего, помешала погода, то есть отсутствие снега. Тендер отменили из-за "отсутствия дальнейшей необходимости в закупке".

Стоимость часа такой услуги прошлой зимой составила более тысячи гривен - это уборка снега - 780 гривен за час и 300 гривен за час его вывоза. Однако сегодня не ясно, удастся ли использовать этот миллион, ведь еще сложно прогнозировать, какая будет погода, убеждены активисты ХАЦ.

Более того, отмечают, при открытии парка в 2012 году мэр пообещал, что парк Горького будет прибыльным. И фактически, из этих доходов будет выплачиваться в том числе и кредит, взятый еще в 2011 году. Он по состоянию на 1 июля этого года составляет еще 240 миллионов гривен и процентов.

Между тем за последние 5 лет было отдано 220 миллионов.

Евгений Лисичкин, активист Харьковского антикоррупционного центра

За останні там 4,5 роки збитки парку Горького, яке, обіцяли, що буде прибутковим, склали 40 мільйонів гривень, фінансова допомога парку Горького від міськради щорічно виділяється - сотні мільйонів гривень. Не треба ще забувати, що майно метрополітену закладено під цей кредит, під заставу закладено майно Харківської міської ради в центрі міста

Пока же, говорит Евгений Лисичкин, данное КП только “тянет” из бюджета города десятки миллионов гривен, оставаясь в финансово неудовлетворительном состоянии.