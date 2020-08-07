Многомиллионные убытки харьковского метрополитена: в ХАЦ назвали причины

Убытки КП "Харьковский метрополитен" за первое полугодие 2020 составили 210 400 000 гривен (за первое полугодие 2019 убыток – 54100000 гривен). Ущерб КП "Харьковский метрополитен за первый квартал 2020 был 39200000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные портала открытых данных Харькова «Прозорро».

«В феврале 2019 года, когда повышали стоимость проезда в харьковском метро с 5 до 8 гривен, городские власти уверяли, что харьковский метрополитен точно не будет таким убыточным, как раньше, а возможно, и станет прибыльным», - напомнили в ХАЦ.

Харьковские антикоррупционеры выделили 4 основные причины, которые, по их мнению, привели к убыточности предприятия.

Как пишет ХАЦ, первая причина – это закупка товаров, услуг и работ по значительно завышенным ценам по сравнению с закупками этих же товаров, услуг и работ днепровским и киевским метрополитенами.

«В июле 2020 года, на встрече машинистов с руководством харьковского метрополитена, по невыплате зарплаты, руководители метро настаивали, что надо покупать рельсы, а они очень ценны. О закупке харьковским метрополитеном рельсов Р-50 по завышенным на 60-70% ценам по сравнению с Киевом и Днепром, ХАЦ писал неоднократно. Ежегодно на этих закупках, КП "Харьковский метрополитен" теряет 7-8 миллионов гривен», - утверждают антикоррупционеры, добавляя, что так же, с переплатой в 50-60% по сравнению с Днепром и Киевом, КП "Харьковский метрополитен" покупает и дверные навесы ПДН-74.

Далее, вторая причина, по мнению, ХАЦ, в том, что до 2009 года услуги по уборке и ремонту подвижного состава и услуги по ремонту эскалаторов выполнялись собственными силами харьковского метрополитена.

«В 2009 году эти три услуги отдали созданным под это фирмам, а людей из штата метрополитена перевели в штат этих трех фирм, которые создавались окружением тогдашнего гендиректора Сергея Мусеева, а затем непосредственное отношение к этим фирмам имел и имеет сын Сергея Мусеева - Максим Мусеев (является бенефициаром).

Ежегодно на счета этих трех фирм, харьковский метрополитен выделял и выделяет сотни миллионов гривен. За 10 лет перечислено на эти три компании в целом 3000000000 гривен. По их мнению, правоохранителей большая часть этих средств разворовывается, а услуги - или не выполняются, или выполняются некачественно. Вот такой неэффективный для метрополитена "аутсорсинг" "вымывает" сотни миллионов гривен ежегодно, которые и не хватает на выплаты зарплаты работникам метро» - отмечают в ХАЦ

Далее ХАЦ сообщает, что по выводам Госаудитслужбы, после проведения финансового аудита КП «Харьковский метрополитен» за период с 1 января 2016 по 28 февраля 2019, КП в 4 раза занижает свои доходы от рекламной деятельности.

«За 2019 коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» получило доход размером всего в 20140000 гривен от предоставления в аренду рекламных площадей. Вместо 80-90 млн. гривен в год - только 20», - подсчитали в ХАЦ.

Еще одна причина, по мнению харьковских антикоррупционеров, заключается в том, что доходы от действия единого электронного билета (E-ticket) получает фирма-инвестор ООО «Финансовая компания« Платежный центр », которая, утверждают в ХАЦ, ранее полностью была в собственности ООО "Компания по управлению активами" Финэкс-Капитал ", которое выплачивает десятки миллионов гривен дивидендов Геннадию Кернесу и его заместителю Игорю Терехову.

«Затем ООО «Финансовая компания «Платежный центр» переписали на подставных лиц, но бенефициары - не изменились. Это - Харьковский городской голова и его окружения. В рамках договора городского совета и фирмы-инвестора, в течение 10 лет процент вознаграждения ООО «Финансовая компания« Платежный центр» с каждой поездки в метро, ​​трамваях, троллейбусах - 6,5% от стоимости поездки», - подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале июля работники харьковского метрополитена обратились к руководству с письмом из-за невыплаты им зарплаты в течение нескольких месяцев.

По словам работников метрополитена, зарплату не платили не только машинистам, но и всем работникам подземки, некоторых даже принудительно отправляли в неоплачиваемые отпуска, в то время как руководство КП зарплату получает вовремя и в полном объеме.