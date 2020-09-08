Муниципальное строительство на территории ТЦ Барабашова: Хозяйственный суд принял беспрецедентное решение

Накануне Хозяйственный суд Харьковской области в полном объеме удовлетворил иск общества «Перекресток-плюс» к Харьковскому городскому совету и КП «Городской торговый рынок» и признал незаконными 4 решения Харьковского городского совета о передаче земельного участка, на котором находится Авторынок, в пользу КП. Это именно тот участок на котором, не дождавшись решения суда, представители мэрии попытались начать строительство дороги, несмотря на протесты горожан и даже на то, что во время их действий пострадали две девушки.

Алексей Стовба, адвокат

Рішення суду означає, що всі ці заяви є гучним фейком, що ніякого ринку там побудовано не буде, що ці всі рішення побудувати та забрати землю у "Перехресття плюс" є незаконними. По-друге, це рішення означає, що такими незаконними є й дії поліції, які фактично підтримали рейдерів, яким дозволили вдеритись на цю ділянку, не дочекавшись рішення суду.

Юрист говорит, что они будут требовать от горсовета компенсации убытков, которые, по предварительной оценке, составляют более 500 000 гривен. Кроме этого, они будут требовать детального расследования действий коммунальщиков и самих правоохранителей.

Ирина Денисова, представитель предпринимателей ТЦ "Барабашово"

Сам суд сказал, что закон на стороне нас, предпринимателей. А происходят непонятные вещи, есть ли требования – конечно, есть. Требования соблюдать и работать по закону. Полиция получает зарплату с налогов предпринимателей, их задача - служить и защищать, их обязанности служить и защищать народ Украины.

При этом директор КП "Харьковский городской рынок" комментировать решение суда и действия своих подчиненных отказался.

В полиции же заявили, что их работники всегда действуют исключительно в рамках закона, фиксируют правонарушения и проводят расследование в соответствии с действующим законодательством.