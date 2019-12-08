МВФ выделит Украине транш по новой программе

08 декабря 2019 г. 11:33
Источник: Зеркало недели
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Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества. Об этом решении было объявлено в ходе телефонного разговора директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Украины Владимира Зеленского.

"Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинском", - отметил Владимир Зеленский.

МВФ выделит Украине в течение трех лет 4  миллиарда специальных прав заимствования - это около 5,5 миллиардов долларов.

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом работала в Украине с 14 ноября по 22 ноября. Обсуждалась возможность открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF, согласие на которую планировалось получить до конца 2019 года.

 

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