На Харьковщине из гаража изъяли более 30 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

На Харьковщине правоохранители изъяли более 30 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

29 мая по полученной от пограничников информации следователь полиции провел обыск в гараже в селе Гатище Волчанского района.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины в ходе обыска из гаражного помещения правоохранители изъяли 64 коробки с табачными изделиями Ростовской табачной фабрики.

При этом на упаковках табачных изделий не было акцизных марок. Общее количество изъятых пачек составило 30 260 штук.

Все обнаруженные контрафактные изделия правоохранители изъяли, сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое.

По санкциям статей предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.