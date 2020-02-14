На Харьковщине вернут государству 627 гектаров земли стоимостью более 54 миллионов гривен

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал одно из предприятий вернуть в собственность государства земли общей площадью 627 га стоимостью 54500000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в 2004 году между Харьковской РГА и юридическим лицом заключен договор аренды земель, в том числе 627 га многолетних насаждений.

В 2008 году указанный договор в судебном порядке признали недействительным на будущее. Кроме того, во исполнение судебного решения была отменена государственная регистрация договора аренды земельного участка от 10 ноября 2004 года.

Условиями указанного договора аренды земельного участка предполагалось, что в случае прекращения действия договора арендатор возвращает арендодателю земельный участок в состоянии, не худшем по сравнению с тем, в котором он получил его в аренду, согласно проекту рекультивации земельного участка.

Вместе с тем установлено, что арендованные земли, в том числе 627 га многолетних насаждений, Харьковской РГА назад не возвращались. Проект рекультивации земельного участка не разрабатывался и на рассмотрение местной государственной администрации не подавался.

В дальнейшем, на протяжении 2009-2017 года, вернув в распоряжение государства земельный участок, при отсутствии оформленных правоустанавливающих документов на землю, предприятие фактически занимало и использовало для ведения товарного сельскохозяйственного производства 627 га многолетних насаждений.

Также юрлицо сдавало в аренду сады, расположенные на землях государственной собственности.

Как отмечается, судебное решение пока не вступило в законную силу, поскольку идет срок на его апелляционное обжалование.

Однако после вступления решения суда в законную силу прокуратура примет меры для его реального исполнения.