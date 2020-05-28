На Харьковщине вырубили деревья на 5,5 миллионов гривен: мастера леса подозревают в халатности

На Харьковщине правоохранители сообщили мастеру леса о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение августа 2019-февраль 2020 мастер леса Краснокутского лесничества ГП «Гутянское лесное хозяйство» не обеспечил надлежащее хранение имущества вверенного ему государственного предприятия, в результате чего неустановленные лица вырубили более 500 деревьев разных пород - сосны, клены, березы, дубы и черемуху.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 5 500 000 гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мастеру леса и его отстранении от занимаемой должности.



Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

