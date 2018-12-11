На Харьковщине с подпольных АЗС изъяли газ на полмиллиона гривен

В Харьковской области правоохранители выявили подпольные АЗС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области, правоохранители в рамках операции «Акциз» разоблачили мужчину и женщину, которые открыли несколько импровизированных АЗС на Харьковщине.

В рамках уголовных производств, внесенных в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в одном из населенных пунктов Харьковской области двое изобретательных предпринимателей открыли импровизированные автогазозаправочные станции, с которых осуществляли продажу сжиженного газа.

При этом мужчина и женщина не имели ни государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности, ни лицензии на право реализации подакцизных товаров.

На двух АГЗС правоохранители обнаружили сжиженный газ в количестве 36000 литров на общую сумму более 540,0 тысяч гривен.

Все обнаруженное топливо правоохранители изъяли.

Следствие продолжается.