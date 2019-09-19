На Салтовке из-за ремонта перекроют улицу Тюринскую

20 сентября с 8:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от ул. Веринской до ул. Академика Павлова.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Как уточнили Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.

В это время автобус №214э будет курсировать так: - ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.