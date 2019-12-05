На сессии облсовета в Харькове приняли бюджет-2020

05 декабря 2019 г. 12:37
Автор: Марина Николаева
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На сессии облсовета в Харькове сегодня, 5 декабря, депутаты приняли бюджет-2020.

«За» проголосовали 96 депутатов.

По словам губернатора Алексея Кучера, в дальнейшем в смету-2020 будут вносить изменения.

"Относительно областного бюджета имели место определенные манипуляции. Будто бы бюджет в Харьковской области уменьшился. На самом деле это не так. Изменилось распределение денежных средств. А бюджет увеличился. Вы все знаете, что у нас проходят процессы децентрализации. Так вот это - бюджет децентрализации. Теперь населенные пункты и объединенные громады получат средства напрямую от центральных органов исполнительной власти. В этом суть происходящего", - сказал Кучер.

По его словам, общая сумма тех средств, которые должны поступить в 2020 году, увеличивается примерно на полмиллиарда.

Напомним, как сообщалось, общий объем областного бюджета составит более 6,3 миллиарда гривен.

 

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