Нацбанк принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год: прогноз по инфляции

Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 и среднесрочную перспективу.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Нацбанк будет продолжать политику таргетирования инфляции на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п., а также и в дальнейшем придерживаться режима плавающего курсообразования. Решение по монетарной политике и в дальнейшем будут иметь перспективный характер, то есть будут направляться на приведение инфляции к цели 5% на горизонте 9-18 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гибкость режима инфляционного таргетирования Нацбанк также использовать для содействия экономическому росту. Это означает, что во избежание потерь могут допускаться краткосрочные отклонения инфляции от установленной цели под влиянием внешних и внутренних шоков, которые будут находиться вне непосредственного влияния монетарной политики.

"Вместе с тем, используя инструменты монетарной политики, Национальный банк будет возвращать инфляцию до целевых значений на приемлемом временном горизонте", - отметили в НБУ.

Особое внимание будет уделяться развитию кредитования.

"Прогнозируемость инфляции и понятные для экономических агентов решения по монетарной политике будут фундаментом для углубления финансовой системы и формирования в экономике достаточного объема долгосрочных и доступных финансовых ресурсов. Мероприятия по поддержке кредитования будут включать также активное взаимодействие с правительством в части снижения кредитных рисков банковской системы и структурной перестройки экономики", - отмечается в сообщении.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает, что инфляция в Украине по итогам года может составить 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в утвержденном в марте макропрогнозе этот показатель был на уровне 11,6%.