Назван минимальный уровень бедности в Украине

В начале года уровень года в Украине прогнозировали в 30%, но из-за пандемии он вырастет по меньшей мере до 45%.

Самым низкий уровень бедности в Украине был зафиксирован в 2008 году и составил 19,9%. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазбеная.

Она напомнила, что в этом году социологи прогнозируют уровень бедности на уровне 45%.

"Самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы не плохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года. На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по ее прогнозу получается, что критерий бедности в Украине - прогнозируется 45%", - отметила Лазебная.

Министр видит основной задачей системы социальной помощи помочь человеку выйти на самообеспечение.

"Это не я придумала, это европейская модель, так работают все страны. Нет такого, что мы всем говорим: заходите, всем раздаем деньги. Эти «вертолетные» деньги, как их называют, - это не выход. Страны этим путем не идут. И мы также будем выходить из-за занятости людей и предоставления необходимых соцуслуг", - рассказала Лазебная.

Также она отметила, что министерству должно хватить средств до конца года на реализацию социальных программ.

"Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть бедности, обойдутся примерно в 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно", - резюмировала министр.

Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для эффективной борьбы с бедностью в стране экономику необходимо вывести как минимум на 5% роста ВВП в год.