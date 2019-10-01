НБУ начинает изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек

Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек пока будут оставаться в обращении, и ими можно будет рассчитываться.

Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

По данным НБУ, в наличном обращении в Украине на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). Среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 314 штук.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.