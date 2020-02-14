Незаконно срубили дубов на 98 миллионов. 8 сотрудников Октябрьского лесхоза будут отвечать перед законом

Тему массовой и незаконной вырубки лесов в Харьковской области Руслан Чагаровский поднял еще в прошлом году. Тогда он отчитывался перед президентом Украины Владимиром Зеленским и даже поплатился за это машиной, которую ему подожгли накануне. Выйдя из отпуска, рассказывает лесник, насчитал ущерб на 112 миллионов гривен.

Руслан Чагаровский, и.о. директора ГП «Октябрьское лесное хозяйство»

Ми показали збитки, які були нанесені державному підприємству «Жовтневе лісове господарство» на час моєї відпустки, ну, і закрутилася робота в Харківській області, ми писали і в ДБР, в НАБУ, в СБУ, в Прокуратуру, в Генеральну прокуратуру. Ми заявники по цьому кримінальному провадженню, ми знаємо цих всіх людей - це або працівники нашого лісгоспу, або бивші працівники лісгоспу, які працювали тут.

По этим заявлениям исполняющему на время отпуска Чагаровского обязанности директора, главному лесничему, его заместителю, мастеру леса и еще четырем лесничим было объявлено о подозрении по статье «Растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц» . У них были проведены обыски, и они были отстранены от должностей.

Руслан Чагаровский, и.о. директора ГП «Октябрьское лесное хозяйство»

Всі ці збитки проводилися не суцільними рубками, на суцільних рубках ніколи ліс практично не ворують, ворують ліс на вибірково санітарних рубках, на вибіркових рубках. Коли заходять і під виглядом сухостойних дерев пиляють більше, чем заплановано в лісорубному квитку, хороші здорові дерева. Самовільні поруби по сосні не робили, тому що кубічний метр високосортної сосни стоє, там, 2,5-3 тисячі гривень куб, а кубічний метр високосортного дуба стоє 13-14 тисяч гривень куб.

Затем дело переквалифицировали на статью «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия», а именно: было незаконно срублено более 18 000 деревьев. В результате, по словам представителя областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, государственная казна оскудела на более чем 98 миллионов гривен.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Прокуратурою Харківської області направлено до суду обвинувальний акт щодо 8 посадових осіб ДП "Жовтневе лісове господарство". У разі якщо вину цих осіб буде доведено у судовому порядку, згідно частини другої статті 367 Кримінального кодексу України, їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Согласно санкции данной статьи предусматривается еще и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом или без такового.