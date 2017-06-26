Парк Горького снова в неоплатном долгу перед россиянами.

Кредит на реконструкцию Парка Горького харьковские градоначальники взяли в 2011 году. Тогда сообщалось, что речь шла об эквиваленте 20 миллионов евро, часть из которого была получена в гривне, часть в валюте. Отдать его планировали через четыре года, но на последней сессии горсовета в очередной раз продлили сроки действия кредитного договора. Таким образом, горожане вынуждены будут оплачивать проценты, вместо погашения тела кредита, настаивают оппоненты городской власти, причем не кому то, а россиянам, так как кредит был взят в Проминвестбанке, который опосредовано принадлежит правительству Российской Федерации.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Что у нас получается, мы уже третий раз переносим срок действия кредитного договора, то есть платим увеличенное количество процентов по кредиту. Говорить что у города нет денег, как минимум не корректно, потому что у города на счетах есть, как я знаю, как минимум полмиллиарда гривен. То есть имея средства, имея возможность погасить этот кредит, причем даже за средств городского бюджета погасить его быстрее, мы вместо этого который раз продляем его действия, и который раз платим дополнительные средства.

Депутаты потребовали, чтобы директор КП "Парк Горького," который до сих пор проходит по делу о хищениях средств на предприятии, отчитался перед ними. Избранники отмечают, что громада не может контролировать ни целесообразность продления договора, так неизвестны ставки по кредиту, какая его часть была взята в какой валюте, было ли погашено хоть частично тело кредита, или город все это время оплачивает лишь проценты, которые снова набегают. Ни судьбу, в случае форс-мажора, залогового имущества. Ведь, по данным из открытых источников, в собственность россиянам могут перейти не только здание бывшего садика на Салтовке и новое здание горсовета, но и имущество метрополитена, который стал поручителем. Но Кернес настаивает на том, чтобы его оппоненты о форс-мажоре не беспокоились, даже несмотря на то, что кредитор - Проминвестбанк - попал под украинские санкции как банк с российским капиталом.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Это нормальная практика взаимоотношений юридических лиц, а то что касается Проминвестбанка и указа Президента в части санкций: на данный кредитный договор санкции не распространяются, санкции распространяются совсем на другие направления.

Опираясь на поддержку подконтрольного большинства, Кернес продлил сроки кредитного договора по Парку Горького, снова не раскрыв ни условий контракта, ни обязав директора КП отчитаться перед депутатами.