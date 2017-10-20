Повышение пенсий не повлияет на размер субсидий до мая 2018 года

Повышение пенсий, которой произошло с октября 2017 года, не повлияет на размер субсидий на нынешний отопительный сезон.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании Верховной Рады.

"Сейчас очень много разговоров идет о субсидиях. Мол, в связи с повышением пенсий сократится субсидия на отопительный сезон. Официально хочу заявить: это неправда. Новый повышенный размер пенсий не влияет на размер субсидий, назначенной на отопительный сезон 2017-2018 годов. Новый размер пенсий будет учтен при назначении субсидий только с мая 2018 года. Значит, никакого уменьшения размера субсидий из-за большей пенсии не состоится", - заявил он.

Напомним, средний размер жилищной субсидии в Украине в отопительном сезоне 2016/2017 составлял 2 тыс. грн. В предыдущем отопительном сезоне средний размер субсидии составлял 1,2-1,4 тыс. гривен.