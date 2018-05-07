Правила выдачи кредитов для клиентов с плохой кредитной историей®

Перед выдачей кредита банки или другие финансовые учреждения проверяют кредитную историю клиента. Кредитная история – это перечень обязательств по денежным займам, который хранится в базе специального органа – бюро кредитных историй (БКИ). Присылается вся информация о выплатах кредитов изо всех учреждений, которые занимаются выдачей денег в долг. Все материалы сохраняются 10 лет. На территории Украины действует три официальных БКИ. Данные этого бюро очень влияют на кредитную историю.

Факторы, влияющие на кредитную историю

Наличие непогашенных кредитов.

Просрочки от 5 дней до 1 месяца.

Погашенный раньше времени кредит тоже плохо сказывается на кредитной истории, ведь банки не могут много заработать на клиенте. Такой клиент им не выгоден.

Наличие просрочки по алиментам.

Уголовные дела и судебные иски.

Если у потенциального клиента зафиксировано только несколько небольших просроченных задолженностей, на кредитную историю они не повлияют.

Получить кредитные средства даже с плохой кредитной историей позволяет онлайн-сервис «Качай гроші». Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на kachay.com.ua. Достаточно перейти по указанной ссылке.

Как взять деньги взаймы с испорченной кредитной историей

Заполнить онлайн-анкету, но указать нужно достоверную и максимально полную информацию. Пройти верификацию указанной в заявке карты. Подождать, пока пройдет проверка сотрудником финансового учреждения. Длится она всего несколько минут. В некоторых случаях банки рассматривают заявки в течение трех банковских дней. Все зависит от регламента работы фин. организации. Если выдача кредита будет одобрена – можете получать свои деньги. Процентные ставки будут установлены в зависимости от суммы займа и длительности срока договора.

Причины отказа выдачи денег, если у клиента плохая кредитная история

Клиент указал ложную информацию, заполняя заявку на сайте.

Отсутствие постоянного дохода. В этой ситуации лучше позвонить по номеру горячей линии и уточнить всю информацию у специалиста.

Несоответствие клиента с правилами фин. организации (нет 18 лет, не гражданин Украины, отсутствие ИНН или банковской карты и т.д.).

В остальных случаях сервис «Качай гроші» может предоставить деньги в долг, даже с испорченной кредитной историей.

Если у клиента кредитная история немного испорчена, но имеются несколько погашенных вовремя кредитов, то они могут полностью поменять ситуацию и банк выдаст нужные деньги.