Правила выдачи кредитов для клиентов с плохой кредитной историей®

07 мая 2018 г. 17:00
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Перед выдачей кредита банки или другие финансовые учреждения проверяют кредитную историю клиента. Кредитная история – это перечень обязательств по денежным займам, который хранится в базе специального органа – бюро кредитных историй (БКИ). Присылается вся информация о выплатах кредитов изо всех учреждений, которые занимаются выдачей денег в долг. Все материалы сохраняются 10 лет. На территории Украины действует три официальных БКИ. Данные этого бюро очень влияют на кредитную историю.

Факторы, влияющие на кредитную историю

  • Наличие непогашенных кредитов.
  • Просрочки от 5 дней до 1 месяца.
  • Погашенный раньше времени кредит тоже плохо сказывается на кредитной истории, ведь банки не могут много заработать на клиенте. Такой клиент им не выгоден.
  • Наличие просрочки по алиментам.
  • Уголовные дела и судебные иски.

Если у потенциального клиента зафиксировано только несколько небольших просроченных задолженностей, на кредитную историю они не повлияют.

Получить кредитные средства даже с плохой кредитной историей позволяет онлайн-сервис «Качай гроші». Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на kachay.com.ua. Достаточно перейти по указанной ссылке.

Как взять деньги взаймы с испорченной кредитной историей

  1. Заполнить онлайн-анкету, но указать нужно достоверную и максимально полную информацию.
  2. Пройти верификацию указанной в заявке карты.
  3. Подождать, пока пройдет проверка сотрудником финансового учреждения. Длится она всего несколько минут. В некоторых случаях банки рассматривают заявки в течение трех банковских дней. Все зависит от регламента работы фин. организации.
  4. Если выдача кредита будет одобрена – можете получать свои деньги. Процентные ставки будут установлены в зависимости от суммы займа и длительности срока договора.

Причины отказа выдачи денег, если у клиента плохая кредитная история

  • Клиент указал ложную информацию, заполняя заявку на сайте.
  • Отсутствие постоянного дохода. В этой ситуации лучше позвонить по номеру горячей линии и уточнить всю информацию у специалиста.
  • Несоответствие клиента с правилами фин. организации (нет 18 лет, не гражданин Украины, отсутствие ИНН или банковской карты и т.д.).

В остальных случаях сервис «Качай гроші» может предоставить деньги в долг, даже с испорченной кредитной историей.

Если у клиента кредитная история немного испорчена, но имеются несколько погашенных вовремя кредитов, то они могут полностью поменять ситуацию и банк выдаст нужные деньги.

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