Правила выдачи кредитов для клиентов с плохой кредитной историей®

Перед выдачей кредита банки или другие финансовые учреждения проверяют кредитную историю клиента. Кредитная история – это перечень обязательств по денежным займам, который хранится в базе специального органа – бюро кредитных историй (БКИ). Присылается вся информация о выплатах кредитов изо всех учреждений, которые занимаются выдачей денег в долг. Все материалы сохраняются 10 лет. На территории Украины действует три официальных БКИ. Данные этого бюро очень влияют на кредитную историю.
Факторы, влияющие на кредитную историю
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Наличие непогашенных кредитов.
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Просрочки от 5 дней до 1 месяца.
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Погашенный раньше времени кредит тоже плохо сказывается на кредитной истории, ведь банки не могут много заработать на клиенте. Такой клиент им не выгоден.
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Наличие просрочки по алиментам.
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Уголовные дела и судебные иски.
Если у потенциального клиента зафиксировано только несколько небольших просроченных задолженностей, на кредитную историю они не повлияют.
Получить кредитные средства даже с плохой кредитной историей позволяет онлайн-сервис «Качай гроші». Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на kachay.com.ua. Достаточно перейти по указанной ссылке.
Как взять деньги взаймы с испорченной кредитной историей
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Заполнить онлайн-анкету, но указать нужно достоверную и максимально полную информацию.
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Пройти верификацию указанной в заявке карты.
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Подождать, пока пройдет проверка сотрудником финансового учреждения. Длится она всего несколько минут. В некоторых случаях банки рассматривают заявки в течение трех банковских дней. Все зависит от регламента работы фин. организации.
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Если выдача кредита будет одобрена – можете получать свои деньги. Процентные ставки будут установлены в зависимости от суммы займа и длительности срока договора.
Причины отказа выдачи денег, если у клиента плохая кредитная история
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Клиент указал ложную информацию, заполняя заявку на сайте.
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Отсутствие постоянного дохода. В этой ситуации лучше позвонить по номеру горячей линии и уточнить всю информацию у специалиста.
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Несоответствие клиента с правилами фин. организации (нет 18 лет, не гражданин Украины, отсутствие ИНН или банковской карты и т.д.).
В остальных случаях сервис «Качай гроші» может предоставить деньги в долг, даже с испорченной кредитной историей.
Если у клиента кредитная история немного испорчена, но имеются несколько погашенных вовремя кредитов, то они могут полностью поменять ситуацию и банк выдаст нужные деньги.