Реконструкция сквера с памятником Гурченко: по факту растраты в особо крупных размерах средств открыто уголовное дело

С официальной страницы Геннадия Кернеса:

Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Я понимаю, что сейчас там работают люди, лишенные чувства красоты. Но чувство меры у них должно быть???

Написать оскорбительный текст в сторону прокуратуры о том, что ему мешают работать, Геннадия Кернеса заставила информация об открытии уголовного производства по факту растраты в особо крупных размерах средств, затраченных на реконструкцию сквера, где был установлен памятник Людмиле Гурченко.

Мэр привык, что именно парковые проекты приносят больше баллов в его имиджевую копилку, а здесь его чиновников заподозрили в растрате денег. Речь идет о немалой сумме - более 9500000 гривен, - которые, как считали общественные антикоррупционеры, могли быть «распилены». Эти расчеты были опубликованы в СМИ и заинтересовали правоохранителей.

Артем Степанов, и.о. прокурора Харьковской области

Розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами за фактом реконструкції скверу за адресою: місто Харків вул. Тринлєра 6, тому в рамках цього провадження відпрацьовується питання, але я не робив би фіксацію навколо пам*ятника, адже там проводилися і інші роботи. Всі звернення такого роду, і там, де є схеми, безумовно, правоохоронці звертають на це увагу. І слідчим шляхом будуть перевірені і ті лавки, про які ви кажете, і про можливі факти розкрадання коштів, що мали місце при реконструкції.

По сути подозрения прокуратуры в горсовете традиционно не комментируют. Хотя вполне вероятно, что вскоре им придется объяснять расходы более значительных сумм. Накануне КП «Харьковзеленстрой» разыграло тендер почти на 300 000 000 гривен дополнительно на реконструкцию сада Шевченко. Они среди прочего пойдут на строительство трех туалетов в парке и установку полукруглых скамеек.

Таким образом, как проанализировали закупку в Харьковском антикоррупционном центре, подрядчик планирует закупать материалы и изделия по завышенным ценам.

В частности, за один светодиодный прожектор заплатят 34 000 гривен, это в семь раз больше, чем в интернет-магазинах. За детский игровой комплекс переплатят вдвое, а на 400 лавок - именно столько хотят выставить, - планируется потратить почти 8000000 гривен - по 18-19 тысяч за каждую.

Причем, это не первый тендер, который имеет все признаки «распила». Так, в конце 2016 года на реконструкцию сада Шевченко уже было выделено 50000000 гривен, и там тоже были лавочки по 20 000 гривен, и урны по тысяче.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Кроме того, что это имиджевый проект и пиар городских властей на фоне разваливающейся инфраструктуры, в самой схеме строительства есть вопросы, которые возникают и у меня, и у моих коллег по Антикоррупционному центру. И по парку Шевченко можно говорить о некоторых преувеличениях - это и лавочки по 20 тысяч гривен, когда на рынке они стоят 3-6 тысяч, и мусорных урнах, завышенных вдвое, о решетках по цене Макбука.

Но если реконструкция сада Шевченко хоть как-то поддается анализу, то второй городской мега-проект - зоопарк, который находится на территории сада Шевченко, - уже «съел» из городской казны почти 2 миллиарда гривен. Это при том, что на перекладку труб из бюджета не выделяется и десятой части этой суммы. И съест еще - мэр говорит, что сумма не окончательная.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Нам еще не согласовал Кабмин окончательную цифру, которую мы подали для окончательного строительства зоопарка, поэтому если мы ее согласуем, мы постараемся к 2020 году только открыть зоопарк.

А вот на что будут потрачены эти деньги и насколько целесообразно, понять сложно.

В горсовете представили красивую визуализацию проекта, но на прямые вопросы по сметам стараются не отвечать.

В проектах задействованы давние бизнес-партнеры местной власти - зоопарк строит Жилстрой-1 Александра Харченко, который получал городскую землю через схемы ЖСК, а сад Шевченко - компания, связанная с ревизором Станиславом Косиновым.

Другие участники на торгах отсеиваются, а завышенные цены нередко трактуются как уникальное предложение.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Сказать о каких-либо нарушениях в сметной документации очень тяжело, так как даже на депутатские запросы в отношении цен на отдельные позиции в реконструкции. Что касается реконструкции сада Шевченко, то ее производит малоизвестная компания "Будивельна компания плюс" она из Киева, но во всей документах фигурирует компания-субподрядчик, которая связана с замглавы аудиторской службы Станиславом Косиновым.

К сожалению, говорит юрист и эксперт мониторингового портала Dozorro Иван Лахтионов, введение системы электронных закупок не устранило все нарушения и коррупционные составляющие бюджетных торгов. Скорее, показала их широкой общественности. Это и сговор участников, и попытки протащить «своего» исполнителя, и формирование дискриминационных условий - так называемых «уникальных требований». Все это продолжает позволять чиновникам получать «откаты» и приводить «свои» фирмы. Ведь наличие завышенных цен не является доказательством коррупции - просто лавочки нужны особые.

Иван Лахтионов, DOZORRO

Зараз електронна система дала змогу побачити того, що раніше побачити не могли. Й тут ми дійсно зіткнулись з тим, що головна на сьогодні проблема - бажання замовників протягнути свого учасника. Й сьогодні головна проблема всіх типових порушень - незадовільна робота контролюючих й правоохоронних органів. Тому в данному випадку повинні, в першу чергу, запрацювати Державна аудиторська служба, яка наділена повноваженнями у моніторингу закупівель.

Усложнять жизнь нечестным на руки чиновникам, говорит Иван Лахтионов, мог бы законопроект «О внесении изменений в закон «О публичных закупках», который усиливает отдельные нормы. Но, невзирая на то, что Президент внес его с пометкой «срочно», депутаты 18 раз откладывали его рассмотрение. Пожалуй, лобби у тех, кто «пилят» бюджетные деньги, более мощное.