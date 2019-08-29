Ремонт MacBook: не самое страшное, что вас ожидает®

Пользователи "яблочных" девайсов делятся на две категории: те, кто считает МакБук обычным компьютером, и те, кто относит его к вершинам технических достижений. Ошибаются и те, и другие. Особенно, когда дело доходит до ремонта. Первые пытаются самостоятельно заменить винчестер или планку памяти. А вторые впадают в отчаяние, считая, что ничего уже не сделаешь, нужно покупать новый.

Конечно, MacBook это не супер-компьютер с искусственным интеллектом, способным подчинить человечество, но и просто хорошим ноутбуком его не назовешь. Продукцию компании Apple от других электронных девайсов отличает высочайшее качество сборки и оригинальные инженерные решения.

Поэтому самостоятельно вам отремонтировать Мак не удастся. В лучшем случае вы испортите корпус. Но и печалиться не стоит − в авторизованном сервисном центре Эпл все проблемы с вашим компьютером решат за один день. Итак, давайте разберемся, что может поломаться в МакБуке, во сколько обойдется ремонт, и как его можно избежать.

Ваш гаджет не любит жидкость. Даже если это самое дорогое шампанское

Самая распространенная причина поломок − попадание влаги внутрь корпуса. Худшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это попробовать разобрать MacBook самостоятельно и попытаться очистить его внутренности. Это неверное решение. Как и попытка высушить компьютер на источнике тепла.

И в первом, и во втором случае вы только загубите технику. Восстановление системной платы после залития обойдется вам в официальном сервисном центре дешевле 1000 грн. А если начнете ремонтировать самостоятельно, то приготовьтесь выложить уже 4000-5000 грн. Как минимум, к стоимости нужно добавить ремонт системной платы и замену элементов корпуса.

Системная плата это вообще самое ценное, что есть в вашем устройстве. Ее полная замена, даже не на самых новых моделях, обойдется больше чем в 10 000. Поэтому если у вас есть даже малейшие подозрения на неисправность, если ваш компьютер падал или "пил" шампанское (даже совсем немного), сразу идите к профессионалам.

Обязательное обслуживание

Вы, наверняка, обращали внимание на то, какой миниатюрной кажется техника Apple по сравнению с продукцией других торговых марок. За это приходится расплачиваться маленькими воздуховодами системы охлаждения. Примерно до года эксплуатации (у некоторых − менее полугода) это не имеет особого значения. Но потом их нужно чистить.

К сожалению, такая процедура не входит в перечень гарантийных услуг. Но от нее вам никуда не деться. Лучше заплатить около 500 грн. за чистку системы охлаждения вместе с заменой термопасты, чем менять потом процессор или другие электронные компоненты.

Поэтому как только вы заметили, что ваш MacBook стал греться больше обычного, делайте резервную копию данных и отправляйтесь в официальный сервисный центр.

Обслуживайтесь и ремонтируйтесь только у официалов

Не потому, что другие сервисы плохие. У них просто нет соответствующего оборудования для того, чтобы разобрать и собрать MacBook правильно. Они будут вручную пытаться повторить те технологии, которые выполняются на специальных машинах. А если уж сервисный центр закупил такое оборудование (стоит оно совсем не дешево), то и соответствующее разрешение от Apple он тоже получил.

Не ставьте дешевые компоненты

На MacBook правило "скупой платит дважды" работает как нельзя лучше. Пользователи думают, что все оригинальные компоненты очень дорогие. Но они ошибаются. Например, "родная" клавиатура, вместе с работой по ее замене, на стареньком "Маке" обойдется немногим дороже 2000 грн. Не самые большие деньги. Подумайте, стоит ли экономить сотню-другую, подвергаясь риску получить более серьезную поломку.

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