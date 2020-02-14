Шокирующие квитанции. Почему харьковчане получили платежки за тепло с огромными суммами?

Цифры в платежках за январь не просто удивили, а скорее шокировали жителей дома по улице Селянской. Люди говорят - зима теплая, да и в Кабмине обещали снижение цен на коммуналку, однако теплоноситель и горячая вода оказались для потребителей "золотыми". Платежки заоблачные по сравнению с квитанциями за прошлый месяц. И это с учетом установленного в здании счетчика и утепленных труб.

Александр Константинов, житель дома по ул. Селянской:

Грубо говоря, по моей квартире в декабре-месяце я получил платежку 1200 гривен. В общей сложности, из которых около 800 гривен отопление. В январе-месяце платежка получилась 3600, из которых отопление составляет 2800. Соотвественно, люди задались вопросом: как может быть такое, что при одинаковых погодных условиях в городе, при теплой зиме... Мы, в-принципе, в ужасе.

Василий Назаренко, житель дома по ул. Селянской:

По январю пришла платежка 2727 по теплу, по декабрю - где-то 1300, точно не могу сказать. Но чуть больше, чем в половину. Мне дочка помогає, жінка ще пока робе, а так - если б не помощь со стороны, это просто невозможно.

Общежитие - на балансе образовательного учреждения, поэтому, уверяют жители дома, субсидию оформить не могут, пока здание не передадут на баланс города. Неоднократно обращались к городским чиновникам, чтобы те решили проблему с общежитием, но результата - ноль. Теперь к сложным вопросам с документами добавились проблемы с начислениями за коммунальные услуги.

Таких шокированных платежами горожан - множество. В социальных сетях люди оставляют возмущеные комментарии по поводу оплаты за отопление и воду, а также публикуют сообщения с расчетами в своих квитанциях. Правозащитник и эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаил Гаевский уверен: суммы, присланые горожанам необоснованные. Если человек не верит цифрам в платежках, подчеркивает Гаевский, можно обратиться с иском в суд, или же - к коммунальщикам с требованием сделать перерасчет. Кроме того, позвонить на горячую линию Кабмина, чтобы в Киеве проверили счета за тепло и горячую воду.

Михаил Гаевский, эксперт по вопросам ЖКХ и правозащитник:

Заниматься этими лицами должны правоохранительные органы. Что делать простым потребителям? Первое: через урядовый контактный центр обращаться в Кабинет Министров Украины с соответствующими заявлениями, о том, что должностные лица отказываются выполнять требования законодательства. И второе: пересчитать самостоятельно стоимость услуги.

Правозащитник рассказывает - обратился в Министерство развития громад и территорий по поводу расчетов харьковских тепловиков. В ответе правительства отмечено: получили данные от местных чиновников, что харьковские тепловики снизили цены для потребителей в декабре. А в январе - суммы должны зависеть от установленного тарифа на газ.

В КП "Харьковские тепловые сети" объясняют: среднесуточная температура первого месяца 2020-го была ниже декабрьской. В дополнение к этому подорожало топливо, вот и насчитали больше. Но подчеркивают - скидку от общей рассчитанной суммы за январь сделали - около 14 %.

Между тем, в Кабмине сообщили, что следят за предприятиями, поставляющими тепло в регионах, чтобы несправедливых решений относительно потребителей не было.