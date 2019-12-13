Ситуацию по строительству дороги через "Барабашово" обсудили Кернес и Кучер

Недавно мэр обсудил с губернатором ситуацию вокруг строительства дороги через «Барабашово», где сообщил, что Концерн «АВЭК» в 1997 году сам обращался в горсовет с предложением комплексного решения транспортной проблемы.

Но в то время здесь была совсем другая инфраструктура, говорит Сергей Зайцев.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ЗАО «Концерн АВЭК и Ко»

Але вже в 2004 році розроблялися альтернативні варіанти будівництва такої дороги, через те, що недоцільно знищувати десятки тисяч робочих місць задля того, щоб прокласти дорогу.

Также в администрации Концерна говорят: ранее обнародованная информация о задолженности местному бюджету не соответствует действительности. Согласно данным ГНС Украины, АВЭК не имеет никакой налоговой задолженности.

Алексей Стовба, советник по правовым вопросам директора ЗАО «Концерн АВЭК и Ко»

Десь близько 111 мільйонів - це ті гроші, які недоотримав міський бюджет Харкова внаслідок дій керівництва міста по відбору земель в АВЕКа та передачі їх збитковим комунальним підприємствам. Хай спитають, скільки податку за землю заплатив у нас Парк Горького.

Такие манипуляции, говорят в администрации рынка, могут побудить предпринимателей защищать свой бизнес.