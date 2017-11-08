Скандал вокруг элитных недостроев: инвесторы вышли на пикет под стены мэрии

На пикет под стены мэрии вышло коло двух десятков инвесторов офисного центра «Ковчег» и жилого комплекса «Новая Шатиловка» с плакатами. Люди возмущаются, еще месяц назад в мэрии им пообещали не предоставлять землю, где находятся недострои, в которые они вкладывали свои деньги, в аренду фирмам, деятельность которых они считают сомнительной. Но уже сегодня, говорят харьковчане, этот вопрос вынесли на сессию горсовета.

Юрий Лидовский, инвестор ЖК "Новая Шатиловка":

Пытаются объекты стоимостью в миллион гривен, пытаются при помощи фиктивных документов переписать на себя. И делаются незаконные попытки зарегистрировать в БТИ недострои и в реестрах строительных. Мы пытаемся через суд это отбить, но сегодня этот вопрос вынесен на решение сессии о передаче им земли.

Евгений, инвестор БЦ "Ковчег":

Такое впечатление, что юристы Харьковского городского совета не смотрят единый реестр судебных решений и не видят, что по этому объекту ведутся массовые судебные процессы. Ну вот поэтому мы вышли хотя бы привлечь к себе внимание депутатов.

Офисный центр «Ковчег», пайщики которого вышли сегодня на пикет, проект компании МКДУ. Его строительство было начато около 10 лет назад, но после кризиса 2008-го приостановлено. Основатель компании Дмитрий Кутовой говорил, что неоднократно пытался найти средства для завершения работ, но тщетно. Стоит отметить, что в свое время он стал застройщиком, который отказался от сотрудничества с тандемом Кернес-Добкин и строить на землях, полученных по так называемой схеме ЖСК, расследованием которой занимается Генпрокуратура. Компания МКДУ обанкротилась, а недострои – «Ковчег» и «Новая Шатиловка», по словам Кутового, пытались захватить рейдеры с помощью передачи права на недвижимость третьему лицу через суд. При условии, что права пайщиков удалось сохранить, утверждал Кутовой. Но вскоре часть инвесторов обвинили в мошенничестве и рейдерстве самого основателя МКДУ, было открыто уголовное производство, затем бизнесмена поместили в СИЗО. Уже после этого – в повестке дня 16-й сессии горсовета появился вопрос о передаче земли под «Ковчегом» частным фирмам, в то время когда пайщики надеялись, что как раз команда мэра защитит их от рейдеров. Этот вопрос отказываются поддерживать оппозиционные депутаты с учетом того, что в судах продолжают рассматривать дела связанные с двумя недостроями, а также с учетом обращения инвесторов.

Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета:

Поскольку поступило обращение от инвесторов этого строительства на имя депутатского корпуса Харкьовского городского совета, я бы хотел внести на рассмотрение сессии следующее предложение - это исключить пункты, которые касаются предоставления земельных участков ООО "Ковчегсервис" и частной фирме "Инверком".

Однако в ответ мэр подчеркивает, что запрета на принятие решений о передаче земли сейчас нет, большинство депутатов инициативу исключить из вопроса пункт о предоставлении ее частным фирмам не поддерживают.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Я думаю те харьковчане, которые живут поблизости. Да и те, которые знают сколько стоят эти недострои, они наверное, заинтерсованы, чтобы были достроены и дом возле 116 школы, и соответственно "Ковчег", потому что рано или поздно это придется сносить или выкапывать и куда-то увозить.

А вот голосуют «за» проект решения в целом 60 депутатов. Кроме того, на 16-й сессии горсовет решил передать в аренду застройщикам землю, которую в сентябре кооперативы вернули громаде.