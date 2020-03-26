Сколько сегодня стоит доллар: курс валют

26 марта 2020 г. 13:00
Источник: Украинская правда
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26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

По состоянию на 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,07 - 28,12 гривни;

Евро - 30,66 - 30,71 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,41 гривни.

Евро покупают по 29,87 гривни, продают по 30,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,05 - 28,23 гривни, евро - 30,07 - 30,50 гривни.

Напомним, Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,95 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (25 марта - 30,10 гривни).

Из-за уменьшения ажиотажа на валютном рынке Национальный банк второй день подряд не продает валюту для сглаживания колебаний курса гривны.

 

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