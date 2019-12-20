Сокрушительный удар по нелегальному игорному бизнесу: в шести городах Украины закрыли казино

СБУ нанесла сокрушительный удар по нелегальному игорному бизнесу в Украине.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, правоохранители блокировали работу 43 подпольных казино и игорных заведений в шести регионах страны: в Харькове, Киеве, Днепре, Львове, Одессе, и Запорожье.

Во время спецоперации, которая была проведена по поручению Президента Украины, изъяли 33 столы для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1000000 гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители. В заведениях было проведено 57 обысков. В СБУ отметили, что спецоперация проводилась совместно с ГБР и органами прокуратуроы.

В связи с выявленными фактами открыт ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ночь с 19 на 20 декабря полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

В СБУ напомнили, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Закона Украины "О государственных лотереях Украины", и отметили, что заведения работали вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса".

Напомним, как сообщалось, сегодня ночью в Харькове правоохранители прекратили работу двух казино, а Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Национальной полиции сегодня до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.