Стоимость биткоина достигла 41 тысячи долларов

В пятницу, 8 января, криптовалюта биткоин (bitcoin) превысила отметку в 41 тысячу долларов. Рост цены криптовалюты составил более 9%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одного биткоина, по состоянию на 12:56 сегодня, составила 40 602 долларов. Позже криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 542 доллара.

Отметим, за 1-2 января 2021 года биткоин последовательно преодолел сразу несколько отметок и поднялся с 30 до 34 тысяч долларов.

И только за прошедшие сутки он взлетел до 41 тысячи долларов.

Напомним, аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.