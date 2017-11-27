Стоимость криптовалют превысила $300 миллиардов

Общая стоимость мирового рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $300 млрд.

Так, 27 ноября капитализация мирового крипторынка достигала $305,4 млрд.

Еще 3 ноября капитализация криптовалют впервые преодолела отметку в $200 млрд. То есть меньше, чем за месяц она выросла в два раза.

Наибольший вклад в рост крипторынка внес bitcoin (биткоин), стоимость которого с начала ноября выросла на 52%. Отметим, что сегодня, 27 ноября, его стоимость достигала отметки в $9711 за монету.

Кроме того, капитализация биткоина в общем объемы криптовалют превышала $163 млрд (53%).

Отметим, что в Украине статус криптовалют в настоящий момент законодательно не урегулирован. Ранее ряд народных депутатов предложили Верховной Раде легализировать оборот криптовалют в Украине, зарегистрировав два законопроекта - №7183 и №7183-1.