Суд обязал харьковский кинотеатр оплатить задолженность за аренду земли

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с одного из харьковских кинотеатров задолженности за аренду земли под зданием.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет об участке площадью 0,4 га в Шевченковском районе Харькова.

Владельцы кинотеатра, расположенного на этой территории, с сентября 2017-го года не платили деньги за арендованную землю под зданием.

При этом все это время заведение полноценно функционировало.

Всего кинотеатр задолжал в горбюджет почти 180 тысяч гривен.

Иск прокуратуры рассматривал днепропетровский суд, поскольку именно там зарегистрировано юридическое лицо-владелец заведения.

В своем решении суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.