Суд обязал харьковский кинотеатр оплатить задолженность за аренду земли

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с одного из харьковских кинотеатров задолженности за аренду земли под зданием.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Речь идет об участке площадью 0,4 га в Шевченковском районе Харькова.
Владельцы кинотеатра, расположенного на этой территории, с сентября 2017-го года не платили деньги за арендованную землю под зданием.
При этом все это время заведение полноценно функционировало.
Всего кинотеатр задолжал в горбюджет почти 180 тысяч гривен.
Иск прокуратуры рассматривал днепропетровский суд, поскольку именно там зарегистрировано юридическое лицо-владелец заведения.
В своем решении суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.