Суд обязал харьковский кинотеатр оплатить задолженность за аренду земли

31 августа 2018 г. 11:35
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Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с одного из харьковских кинотеатров  задолженности за аренду земли под зданием.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет об участке площадью 0,4 га в Шевченковском районе Харькова. 

Владельцы кинотеатра, расположенного на этой территории, с сентября 2017-го года не платили деньги за арендованную землю под зданием. 

При этом все это время заведение полноценно функционировало.

Всего кинотеатр задолжал в горбюджет почти 180 тысяч гривен.

Иск прокуратуры рассматривал днепропетровский суд, поскольку именно там зарегистрировано юридическое лицо-владелец заведения.

В своем решении суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

 

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