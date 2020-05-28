Таможеннику, который нанес государству ущерб почти 466 тысяч гривен, сообщили о подозрении

Главному государственному инспектору одного из отделов таможенного оформления Слобожанской таможни на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица и использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в ноябре 2019 года подозреваемый по предварительному сговору с другим главным государственным инспектором этого же отдела таможенного оформления, провел осмотр микроавтобуса. В машине находился товар, стоимость которого превышала сумму в эквиваленте 10 000 евро, и который по закону подлежал письменному декларированию с подачей таможенной декларации.

После осмотра указанный таможенник не воспрепятствовал и допустил незаконное перемещение через таможенную границу товаров в данном автомобиле.

Также инспектор не привлек водителя автомобиля к административной ответственности. Чтобы водитель пересек беспрепятственно с товаром границу Украины, таможенник сообщил своему сообщнику-коллеге о том, что он провел обзор указанного автомобиля, и в нем отсутствуют товары, подлежащие письменному декларированию.

В дальнейшем сообщник вышеупомянутого таможенника внес соответствующую информацию в отношении водителя и транспортного средства в информационную систему, проставил соответствующие печати, чем завершил процедуру таможенного оформления и контроля.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы сумма недополученных государственным бюджетом средств составляет почти 466 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в декабре 2019 года сообщнику подозреваемого фигуранта сообщено об аналогичном подозрении ч. 2 ст.364 УК Украины.

Суд отстранил его от занимаемой должности и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.