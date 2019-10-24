Три полезных фишки роуминга от Киевстар, которые обязательно нужно запомнить®

Если вы собираетесь в путешествие за границу, стоит внимательно изучить тарификацию связи в роуминге вашего оператора. Опытные туристы уверяют, что выгоднее всего заказать необходимые пакеты услуг находясь еще в стране. Плюс, обязательно возьмите на заметку несколько полезных услуг, с помощью которых можно получить консультацию или пополнить свой счет.

На примере тарифов и услуг национального оператора Киевстар мы решили разобраться, как сделать роуминг еще выгоднее и полезнее.

Пополнение счета в роуминге

По заявлению специалистов, самой распространенной проблемой абонентов в роуминге является быстрое исчерпание баланса на счету. Без денег телефон превращается в бесполезную дорогую игрушку. А находясь в чужой стране, не всегда есть возможность пополнить свой номер в национальной валюте.

Опытные абоненты Киевстар предлагают несколько вариантов, как быстро восстановить баланс:

Запрос *134#. С помощью голосового меню, находясь еще на территории Украины, нужно привязать свою банковскую карту к счету. В дальнейшем с помощью этого голосового помощника можно будет сделать платеж со своей карты даже находясь в чужой стране. Запрос *132*380YYХХХХХХХ# – пополни мой счет. Эта комбинация действует и в роуминге, поэтому ей смело можно пользоваться, если вы не рассчитали свои финансы и есть друзья, к которым можно обратиться за помощью. Запрос *117# – «Экстра деньги» от Киевстар. Можно получить на бонусный счет в кредит сумму от 10 до 250 грн.

Знание всех финансовых команд оператора – мастхэв для любого туриста. Услуги в роуминге стоят недешево, поэтому нужно быть готовым к любому развитию событий.

Консультация оператора без ожидания

Любой абонент Киевстар, находясь в роуминге, может получить справку в клиентской службе компании. Для этого действует специальная процедура:

нужно набрать и вызвать комбинацию *105*466#;

дождаться подтверждения о регистрации запроса;

ожидать входящий звонок из контакт-центра с номера +380674660466.

В течение 15 минут можно узнать ответы на все интересующие вопросы о роуминге. Плата за соединение не взимается, поэтому даже в чрезвычайных ситуациях вы получите быструю консультацию.

Запасная SIM-карта

Самая неприятная ситуация, которая может случиться с вами в чужой стране – утрата телефона или поломка SIM-карты. Обе варианта событий приводят к тому, что позвонить и попросить помощи будет просто не у кого. Но и тут у Киевстар предлагают решение – запасная SIM-карта.

Разберемся, что это за услуга:

новый стартовый пакет с вашим абонентским номером;

SIM-карта неактивная, и запускается в ручном режиме после утраты основной карты;

в случае активации запасной «симки», основная блокируется, и все параметры счета переносятся на новую.

Отправляясь за границу, всегда нужно иметь запасной план на случай непредвиденного форс-мажора. Вышеописанные услуги от Киевстар позволяют всегда оставаться на связи и быстро решать любую возникшую проблему. Будьте внимательны, и удачной поездки!