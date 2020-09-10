Убытки почти на 1,8 миллиона гривен: за халатность чиновнику лесхоза на Харьковщине грозит тюрьма

10 сентября 2020 г. 11:12
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса одного из лесхозов на Харьковщине по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что мастер леса ГП «Октябрьское лесное хозяйство» допустил служебную халатность, в результате чего в 2019 неустановленные следствием лица вырубили 96 деревьев на территории указанного хозяйства. Сумма ущерба составляет почти 1800000 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

 

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