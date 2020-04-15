Удар по коммуналке из-за карантина: в Харьковской области растут долги населения

Харьковчанин Максим пришел в пункт приема платежей, чтобы отдать часть суммы за потребленные коммунальные услуги. Говорит, на карантине Харьков - уже месяц, поэтому деньги уже заканчиваются, а стабильного дохода нет.

Итак, в первую очередь мужчина распределяет их на продукты, потом - на остальные потребности. Пытается платить за квартплату хотя бы несколько сотен гривен, чтобы не накапливать большой долг.

Максим

Мы же, как цивилизованные люди, у всех есть кредиты, все живут в долг, тут та же система, не кредит. А коммуналка - тоже долг, ну, если снимут карантин, то может, будет все налаживаться, а так пока трудно.

У пункта приема платежей малолюдно. Из-за пандемии коронавируса и объявления всеукраинского карантина некоторые потребители перешли на оплату за "коммуналку" онлайн. Однако пользуются такой возможностью далеко не все, говорят люди. С квитанциями горожане до сих пор часто идут в банковские отделения.

Несмотря на то, что Верховная Рада запретила начислять пеню и штрафы за несвоевременный расчет во время карантина, харьковчане преимущественно боятся санкций.

Алла

На отопление, конечно же. Это самая, как говорится, большая статья в коммунальных услугах, а так - стараемся воду, если по счетчикам, экономить, газ тоже. В общем, пока справляемся, потому что были какие-то запасы, есть чем оплачивать, как вы слышали, я оплачивала за февраль только, еще вот за март надо будет оплатить.

Карина

Стараюсь платить вовремя, потому что с собой я разберусь, а государство со мной разберется жестче немножко.

Киевские чиновники обещают: за неуплату коммуналки штраф не будет не только на время карантина, но и в течение 30 дней после его завершения. Кроме того, запрещается отключать должников.

Поставщики услуг по всей Украине уверены - это станет существенным ударом по предприятиям и коммунальным и частным.

В Харькове представители КП «Жилкомсервис» уже начали рассылать квитанции с пометкой "срочно погасить долг" даже, если у человека небольшая задержка ежемесячных платежей.

А в "Харьковводоканал" ранее сообщили о росте задолженности населения. В феврале она составляла, по данным КП, более полумиллиарда гривен. В марте выросла еще на 29000000.

Может существенно возрасти задолженность населения за отопление и за газ, прогнозируют эксперты, эти суммы ныне крупнейшие в платежках жителей Харьковщины. Тем более, что теплоснабжающие предприятия должны рассчитываться с «Нафтогазом» не менее, чем на 90 процентов.

Чтобы избежать проблем во время карантина, Кабмин соответствующим постановлением запретил отрезать КП от газа и электроэнергии.

Также, по мнению экономистов, предприятия могут рассчитывать на определенные дотации из местного бюджета, и коммунального коллапса, прогнозируют эксперты, не будет, но качество услуг - и без того не очень хороших - из-за нехватки средств может еще ухудшиться.

Один из вариантов решения проблем - тщательно работать над внедрением новых технологий, которые помогут экономить энергоресурсы.

Сергей Беренда, экономист

Использование более современных технологий, которые позволят уменьшить издержки на транспортировку электроэнергии, производство электроэнергии, если говорить об этом секторе. О других секторах, допустим, могут быть нестандартные решения по отоплению, по системе отопления и тому подобное. Но это просто сказать, на самом деле - это сложный механизм. Но если в общих чертах, я бы охарактеризовал таким образом.

Государство должно обратить внимание и на ситуацию с предоставлением льгот, уверен Сергей Беренда. Изменения в государственном бюджете-2020 предусматривают сокращение расходов на жилищные субсидии больше, чем на 8000000000 гривен. Это, говорят экономисты, может также негативно влиять на расчеты за коммунальные услуги.

На карантине в большинстве семей прибыли нет, а накопленные запасы заканчиваются. Поэтому уже летом, если ограничения продлят, платить за квартплату им будет просто нечем, считают эксперты.