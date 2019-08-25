 

Украина провела испытания космической ракеты

25 августа 2019 г. 10:45
Источник: Интерфакс-Украина
66 просмотров

Впервые в новейшей истории накануне дня Независимости в Украине проведены огневые испытания космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Об этом сообщила пресс-служба "конструкторского бюро Южное".

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4" спроектированный КБ "Южное", изготовленной на Южмаше", говорится в сообщении, на официальной странице Южмаша в Фейсбук.

Ракета предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ Южное. Испытания признаны успешными!" – отметили в КБ "Южное".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.