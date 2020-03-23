Украинцы, потерявшие работу во время карантина, смогут получить субсидию

23 марта 2020 г. 10:41
Источник: РБК-Украина
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Правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании в среду.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная.

 

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