Украинского мультимиллионера задержали в Москве за взятку - росСМИ

Известный украинский бизнесмен Павел Климец задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщают росСМИ.

По данным источников, в отношении 51-летнего Павла Климца следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, а 12 апреля суд арестовал украинца Кому. За что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно.

Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет бизнесмен, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Отметим, ранее Климец входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего 99 миллионов долларов. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания «Атлант», Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод и крупнейший в Запорожье торговый центр.