В Харькове изымают из продажи опасное растительное масло

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области поступило информационное сообщение от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах о том, что в растительном масле, экспортируемом из Объединенных Арабских Емиратов харьковчанкой-частным предпринимателем, выявлены глицидиловые эфиры.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Производителем продукции указана компания United Foods Company

Харьковские рынки обязали убрать из продажи опасную продукцию.

Также в организации просят потребителей в случае приобретения масла от указанной компании-производителя информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.