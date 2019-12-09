В Харькове изымают из продажи опасное растительное масло

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области поступило информационное сообщение от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах о том, что в растительном масле, экспортируемом из Объединенных Арабских Емиратов харьковчанкой-частным предпринимателем, выявлены глицидиловые эфиры.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Производителем продукции указана компания United Foods Company
Харьковские рынки обязали убрать из продажи опасную продукцию.
Также в организации просят потребителей в случае приобретения масла от указанной компании-производителя информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.