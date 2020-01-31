В Харькове продали за долги госнедвижимость стоимостью более 3 миллионов гривен, прокуратура обратилась в суд

Прокуратура подала в Хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление в интересах государства в лице Министерства развития общин и территорий Украины о признании недействительным протокола торгов, отмены решений о государственной регистрации и истребования имущества в собственность государства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в собственности государства и на балансе одного из государственных научно-исследовательских институтов Украины в Харькове находилось трехэтажное административное здание.

В январе 2017 часть этого здания была продана на торгах исполнительной службой за долги указанного института по выплате заработной платы, по налогам, перед кредиторами и тому подобное. Стоимость проданного имущества составила более 3 млн грн. Победитель аукциона, ООО вскоре произвел отчуждение приобретенных помещений по договору мены частному предпринимателю.

Как отметили в прокуратуре, продажа имущества указанного государственного института прошел с нарушением закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества» и других законодательных актов.

Кроме того, Министерство развития общин и территорий Украины как орган управление не согласовало отчуждения указанной недвижимости в частную собственность.

С целью возвращения в собственность государства указанного имущества прокуратура и обратилась в суд.

Сейчас иск находится на рассмотрении.