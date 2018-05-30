В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

АО «Укргаздобыча» получило промышленный приток газа из разведывательной скважины дебитом 249 тыс. м 3 / сутки и открыло новое месторождение в Харьковской области.

Об этом сообщили в ПАТ «Укргазвидобування».

По результатам изучения геологов, запасы газа открытого месторождения составляют по меньшей мере 300 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, составляют более 1500 млн куб м.

Следует отметить, что после получения специального разрешения на пользование недрами открыли месторождения и ввели скважину в эксплуатацию за 17 календарных месяцев. Это – рекордно короткие сроки для такого процесса. Обычно период от выдачи лицензий до промышленной разработки месторождений составляет обычно 2-4 года.

Он состоит из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение, эксплуатационное бурение.

В связи с этим получение новых спецразрешений на следующий приток газа можно ожидать не ранее, чем в течение 2 лет.