В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

30 мая 2018 г. 12:48
216 просмотров

АО «Укргаздобыча» получило промышленный приток газа из разведывательной скважины дебитом 249 тыс. м 3 / сутки и открыло новое месторождение в Харьковской области. 

Об этом сообщили в ПАТ «Укргазвидобування».

По результатам изучения геологов, запасы газа открытого месторождения составляют по меньшей мере 300 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, составляют более 1500 млн куб м.

Следует отметить, что после получения специального разрешения на пользование недрами открыли месторождения и ввели скважину в эксплуатацию за 17 календарных месяцев. Это – рекордно короткие сроки для такого процесса. Обычно период от выдачи лицензий до промышленной разработки месторождений составляет обычно 2-4 года.

Он состоит из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение, эксплуатационное бурение.

В связи с этим получение новых спецразрешений на следующий приток газа можно ожидать не ранее, чем в течение 2 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.