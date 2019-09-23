В «ХТС» начались открытые слушания по корректировке тарифов на тепло

Сегодня, 23 сентября, в коммунальном предприятии «Харьковские тепловые сети» обсуждают изменение тарифов на теплоэнергию, которую подаёт филиал «ТЭЦ-3».

Напомним, как сообщалось, стоимость тепла для населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций может измениться с 1 января 2020 года.

Основными причинами пересмотра с 01.01.2020 г. действующих тарифов на отпуск электрической энергии и выработку тепловой энергии по филиалу «ТЭЦ-3», как считают в ХТС, являются: изменение стоимости природного газа для всех категорий потребителей, увеличение расходов на оплату труда, увеличение расходов на электроэнергию и воду и др.

В связи с данными факторами в «ХТС» рассчитали два варианта изменения тарифов.

- снижение стоимости тепла на 10,69%, до 842,39 грн / Гкал без НДС.

Также на 21,76% упадет стоимость отопления для бюджетных организаций.

- подорожание на 28,62%, до 1213 грн / Гкал, а для бюджетных организаций - на 16,91%.

Между тем, в КП «ХТС» отметили, что на данный момент задолженность по зарплате работникам КП составляет около 100 миллионов гривен за 2 рабочих месяца.