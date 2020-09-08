В МОН рассказали, во сколько обойдется повышение зарплат учителям в 2021 году

Постановление правительства о постепенном повышении зарплат педагогам предусматривает выделение 50 млрд грн из бюджетов разных уровней в 2021 году.

На реализацию принятой ранее постановления правительства о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо 50 млрд грн, заявляют в Министерстве образования и науки Украины.

Из государственного бюджета на повышение окладов планируется выделить около 39 млрд, из местных - около 11 млрд.

В ведомстве напоминают, что соответствующее постановление 10 июля 2019 предусматривает постепенное повышение низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов до 2023 года.

В министерстве добавили, что в связи с отсутствием средств в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

Также в министерстве заявили, что заинтересованы во введении в действие именно этого постановления, поскольку она не только выполняет нормы законодательства, но и повышает социальные стандарты и гарантии государства.

В МОН отметили, что вопрос повышения зарплат учителям требует немедленного решения, поскольку размер зарплат имеет очень важное значение при формировании бюджета области.