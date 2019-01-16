В перечне объектов большой приватизации - харьковские предприятия

Сегодня, 16 января, Кабинет министров утвердил перечень объектов для большой приватизации в 2019 году.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По его данным, на приватизацию будут выставлены следующие объекты:

ОАО “Тернопольоблэнерго”, ПАО “Центрэнерго”, ПАО “Запорожьеоблэнерго”, акционерная компания “Харьковоблэнерго”, АО “Николаевоблэнерго”, ПАО “Хмельницкоблэнерго”, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания "Краснолиманская", ПАО “Азовмаш”, государственное предприятие “Завод Электротяжмаш”, ПАО “Сумыхимпром”, “Одесский припортовый завод”, ОАО “Ориана”, ПрАО “Президент-Отель”, Государственное публичное акционерное общество “Национальная акционерная компания “Украгролизинг”, фармацевтическая компания “Индар”.

Трубаров отметил, что на 6 предприятий из данного перечня ФГИУ в прошлом году отобрал инвестиционных советников.

"Однако Одесский припортовый завод, угольная компания "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар", Объединенная горно-химическая компания остаются заблокированы решением суда, соответственно инвестиционные советники не утверждены, и начать практическую работу по приватизации невозможно", - уточнил он.

"Сейчас идет подготовка к приватизации ПрАО “Президент Отель” инвестиционным советником “Конкорд Консалтинг” в консорциуме с “Бюро Маркуса” и Redcliffe Partners. ПАО "Азовмаш", который не получил ни одной заявки от претендентов на инвестиционного советника, будет готовить к приватизации Фонд государственного имущества", - сказано в сообщении.

Кроме того, на ОАО "Ориана" и "Украгролизинг" намерены объявить повторный конкурс по отбору инвестиционного советника, поскольку в предыдущие разы подавались лишь по одному участнику.

По другим предприятиям из перечня большой приватизации будет объявлен конкурс по отбору инвестиционного советника.