В реке Уды возле Новой Баварии массово гибнет рыба

Владимир, общественный активист

Местные жители рассказывают: из этого отверстия, которое широкое, вытекают мыльные воды непонятного происхождения

Владимир показывает течение, которое, предположительно, стало причиной экологической катастрофы. Именно так считают жители Новобаварского района Харькова, рассказывая о том, что сейчас происходит с их рекой.

О том, что реку начала заполнять мертвая рыба, Владимиру сообщили местные жители.

Владимир, общественный активист

Они догадываются, что в эту часть реки сбрасывается какая-то ерунда из якобы промзоны на «Меховке». Рядом купаются люди, да. Здесь вчера ловили рыбу. Опять же - возле чаек, которые подбирают мёртвых рыбешек, вылавливается рыба. Где-то, видимо, она продается

О неизвестной жидкости, которая время от времени появляется на поверхности реки Уды, говорят почти все отдыхающие.

Лилия купается в нескольких метрах от мертвых рыбин и вспоминает, как в начале этого лета река была окрашена то в оранжевый, то в белый цвет.

Местные говорят: с места, где находится пляж, вода раньше двигалась дальше. Теперь, когда одну часть реки перекрыли - предполагают, что выбросы, которые ранее разбавлялись водой, сейчас своей концентрацией просто убивают окружающую среду.

Артем, местный житель

Мне такой немножко, как мертвечиной - идёт запах вот в этой части водоёма. Я так вижу, воду перекрыли, нет проточной воды. Поэтому этот запах застаивается у нас. Ну, вот сегодня - да. Это действительно чувствуется, и что стало предпосылкой этого - я объяснить не могу. Это лучше спрашивать в представителей ТЭЦ либо с тех, кто обслуживает шлюзы

Между тем в управлении рыбного хозяйства Харьковской области говорят: о море рыбы в Новобаварском районе узнали накануне. Тогда же на место отправили инспектора.

Александр Тытечко, нач.отд. ихтиологии управления Госрыбхоза в Харьк.обл.

Будемо ждати результати досліджень, а що ми не можемо нічого зробити. Лабораторія є тільки в Держспоживслужбі та екологічній інспекції. Вони зазвичай виїзжають, роблять аналізи і роблять потім свої висновки. Чи це природня задуха, чи це може від якихось джерел забруднення, які там є

В управлении Госрыбхоза говорят: о ситуации уже сообщили ГСЧС, в Госпродпотребслужбу и экологическую инспекцию.