В тендере Харьковского горсовета на 41 миллион гривен выявлены нарушения: суд открыл производство по делу

В тендерной процедуре о закупке услуг при совершении одним из департаментов Харьковского городского совета закупки услуг по обслуживанию и ремонту транспортной инфраструктуры города на 41 млн гривен выявлены нарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщила руководитель Харьковской местной прокуратуры Екатерина Шевцова, по результатам мониторинга веб-портала «Прозорро» были выявлены нарушения законодательства в сфере публичных закупок.

Речь идет о тендере, где департаментом Харьковского городского совета была неверно выбрана процедура закупки, и вместо конкурентных торгов была выбрана переговорная процедура, что сделало невозможным представление своих предложений другими участниками торгов и последующее заключение договора на максимально выгодных условиях по низким ценам.

В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в хозяйственный суд Харьковской области о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета и признании недействительным данного тендерного договора.

"В то же время оба участника закупки находятся под общим контролем со стороны Харьковского городского совета, то есть, в понимании Закона Украины «О публичных закупках», являются связанными лицами, что является наоборот основанием для отклонения предложения участника, а не признание его победителем", - отметили в преокуратуре.

Сейчас судом открыто производство по делу.