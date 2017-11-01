В Украине обнародован рейтинг самых высоких зарплат по регионам

В Украине наибольшая средняя заработная плата в сентябре была зафиксирована в Киеве - 11423 грн. На втором месте - Донецкая область с показателем в 8068 грн. Замыкает тройку Киевская область - 7274 грн.

Такие свежие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины (Госстат).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата в Киеве увеличилась сразу на 33%, в Донецкой и Киевской областях - на 13,5%.

Выше уровня в 7 тыс. грн зарплата зафиксирована также в Днепропетровской (7182 грн) и Запорожской областях (7002 грн).

Самые низкие показатели по средней зарплате в сентябре зафиксированы в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях – 5793 грн, 5765 грн и 5731 грн соответственно. В Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и зоны проведения военных действий на востоке Украины.

В целом рейтинг средних зарплат по регионам от Госстата Украины выглядит так:

Киев - 11423 грн, Донецкая область - 8068 грн, Киевсская область - 7274 грн, Днепропетровская - 7182 грн, Запорожская - 7002 грн, Полтавская - 6900 грн, Николаевская - 6899 грн, Закарпатская - 6840 грн, Львовская - 6784 грн, Харьковская - 6660 грн, Одесская - 6624 грн, Винницкая - 6329 грн, Ивано-Франковска - 6214 грн, Черкасская - 6207 грн, Сумская - 6193 грн, Кировоградская - 6167 грн, Луганская - 6147 грн, Ровенская - 6138 грн, Житомирская - 6106 грн, Волынская - 6100 грн, Хмельницкая - 6094 грн, Херсонская - 6028 грн, Черниговская - 5793 грн, Тернопольская - 5765 грн, Черновицкая - 5731 грн.