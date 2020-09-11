В Украине снова растет доллар: курс валют от Нацбанка на понедельник

Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Нацбанк на 14 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 27,90 (11 сентября – 27,83) 100 EUR – 33,07 (11 сентября – 32,97)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,92/27,94 грн/долл., к евро – на уровне 33,09/33,11 грн/евро.

Днем ранее Национальный банк Украины на сегодня, 11 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 гривни/доллар, то есть гривна осталась на уровне предыдущего дня.