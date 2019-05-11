В Японии тестируют новый сверхскоростной пассажирский поезд

11 мая 2019 г. 15:10
Источник: Новое Время
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Японская железнодорожная компания JR East продемонстрировала новый сверхскоростной пассажирский экспресс Alfa-X, который разработан для достижения максимальной скорости 400 км/ч.

Такая скорость сделает Alfa-X самым быстрым коммерческим поездом в мире, пишет Ars Technica. 

В пятницу JR East начала испытания Alfa-X без пассажиров на своих железных дорогах.

Поезд, состоящий из 10 вагонов, будет ездить "между городами Аомори и Сендай ночью" в течение ближайших трех лет.

Компания JR East надеется использовать Alfa-X в коммерческих целях к 2030 году.

Japan News сообщает, что в конечном итоге линия будет расширена до Саппоро.

На данный момент у Alfa-X есть передняя часть длиной 22 метра. Также поезд будет иметь "воздушные тормоза на крыше, а также использовать магнитные пластины возле рельсов для замедления, в дополнение к обычным тормозам".

Также у поезда будут амортизаторы для предотвращения раскачивания, особенно во время землетрясения.

Тем не менее, агентство Bloomberg отмечает, что лидером по максимальной скорости может стать линия поезда с магнитной подвеской, которая строится между Токио и Нагойей. Она, как ожидается, откроется в 2027 году.

Этот поезд, однако, использует туннель для достижения максимальной скорости 505 км/ч.

 

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