«Видимость создают, ничего не делают»: харьковчане - о ремонте моста на окружной

Полдвенадцатого. Работа на разрушенном мосту на окружной «кипит» - в переносном смысле. Из работников мы насчитали два человека, которые ремонтируют автокран и четверо рабочих, разравнивающих определенный участок под путепроводом.

Алла живет в нескольких десятках метров от обрушенного моста. Говорит, частенько становится интересно, поэтому ходит посмотреть, как продвигается ремонт. Говорит, что редко приходится увидеть хоть какую-то работу, а порой даже и застать работников.

Алла

Я два дня назад ходила - вообще никого там не видела, вообще не единого человека. И вообще слышно, вот когда разбирали, когда машины работали, - слышно было, как машины работали, как кран поднимал, люди здесь стояли, машины какие-то стояли. А то - никого, может, они с той стороны подъезжают, хотя навряд ли.

Местные или люди, работающие где-то неподалеку, переживают, что такими темпами до наступления холодов, как обещали дорожники, ремонт они вряд ли успеют закончить.

Вячеслав

Вы знаете, ходят два-три человека, но, по-моему, видимость создают - ничего не делают. Лично моё мнение. А люди мучаются, как тяжело всем объезжать, а никому ничего не надо

Александр

Ніхто там не працює, там нема нікого. Ну, вы ж видели. Там один человек ходит, кто там его ремонтирует?

Раньше, когда часть пролета, который рухнул, еще не разобрали, люди имели возможность проходить именно по мосту. Теперь же приходится спускаться по склону, переходить пути и по такой же крутой тропинке подниматься вверх на другой стороне. Вот как Дмитрий. Мужчина говорит, что боится представить, что будет с этими тропинками, когда «зарядят» осенние дожди.

Дмитрий

Отличный спуск. Ну, неудобно, конечно. Очень неудобно. Но обойду как-то. Потому-что обходить вокруг - ещё дальше. Вот, первый раз иду и вижу, что четыре рабочих работает. Очень крутой ремонт, быстро закончат, наверное.

Узнать от дорожников на месте, какие работы они выполняют, не удалось. Мужчины, которые разравнивали щебень вручную, отказались потому, что все вопросы надо задавать их непосредственному руководству, мол, сверху виднее.

Девушка, все вопросы к руководству, они знают всё.

По словам мужчин, ремонтировали автокран, прораб находился в одном из вагончиков. Но пока пытались узнать, где именно, от работников, прораб закрылся в вагончике и на любые просьбы открыть дверь не реагировал. Хорошо, что с перепугу ключи забыли просто в дверях.

- Ми до вас хотіли зайти, ви зачинилися, не хотіли нам відчиняти. - Хто? Дверь открыта, ключи в двери торчат. Я не слышал, что вы ко мне заходили. - Ми ж стукали вам, кричали, просили відчинити двері. - Я не слышал. Есть руководство у меня уполномочено давать интервью, всё, я вам ничего не обязан. - Вам заборонили давати нам коментар. - Никто мне ничего не заборонял, я вам просто не хочу давать интервью.

В то же время в службе автодорог уверяют, что все работы выполняются согласно графику, дорожники все успевают, и с финансированием проблем пока нет. К тому же сообщили, что сейчас ведутся подготовительные работы по устройству железобетонных плит под монтаж временных конструкций опор, на месте, по словам дорожников, ежедневно работает с десяток людей.