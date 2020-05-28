Внедрение системы E-ticket в Харькове. Программировать проездные карты будет фирма-фигурант дела о неуплате налогов

Заинтересоваться законностью установки системы E-ticket правоохранители могли еще три года назад, когда начались попытки ее внедрения. Несмотря на сложности установки валидаторов в трамваях и троллебусах, они, кстати, до сих пор не заменили кондукторов, отсутствие их в маршрутках и практически силовое их внедрение в метро, ​​мэрия не отказалась от сотрудничества с частным владельцем системы, компанией ФК "Платежный центр".

Именно ей горсовет предоставил исключительное право осуществлять программирование и кодирование бесконтактных электронных карт, несмотря на альтернативные предложения известных фирм. Почему - общественные антикоррупционеры установили почти сразу. Ведь оказалось, что основателем "Платежного центра" оказалась другая фирма - "Финэкс-капитал", которая в свою очередь, согласно декларациям Геннадия Кернеса, выплачивает ему многомиллионные дивиденды. В частности, только в прошлом году - почти 19 млн гривен.

Оказалось, что эти деньги Кернес де-факто получал и через внедрение системы E-ticket в Харькове.

Антикоррупционеры подсчитали: учитывая данные о пассажиропотоке городского электротранспорта, за год инвестор может получить более 62 миллионов гривен. Так, говорят активисты, общая стоимость реализации проекта, а это 185 500 000 гривен легко «перекрывается» за 3 года и затем в течение 7 лет будет прибыль, поскольку в коммунальную собственность инфраструктура E-ticket попадет только через 10 лет.

Ведь проценты, которые инвестор получает от каждой поездки, и стоимость карточки значительно завышены.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

6,5% с кожної поїздки харків`янина на користь оператора E-ticket – це, на мій погляд, забагато, й той час, який це вони робили, ми пам`ятаємо, скільки там, два чи три роки запровадження цього інструменту, це викликало багато питань, але щодо бюджетних порушень - я не зовсім розумію, про що йдеться, адже може йтись про закупівлю карток E-ticket , вони купуються зараз за кошти міського бюджету за 36 гривень за одну картку, це нереальна сума, це перевищення в рази, можливо, ці обшуки стостуються закупівлі цих карток.

Но вот только больше трех лет эти схемы не смущали правоохранителей. Более того, интересно, что фирма "Платежный центр" уже фигурировала, по данным судебного реестра, в деле о неуплате налогов, но и это не помешало ей работать. Как и фирме "Финэкс-капитал", которая также фигурирует не только в целом ряде производств, но и является основателем других фирм, участвовавших в других сомнительных тендерах.

Анатолий Родзинский, юрист

На всех этих денежках зарабатывает Геннадий Кернес, но это не единственный случай. Давно уже кампания "Финекс-капитал" является учредителем компании ДБК Уровень, на 70%, и эта компания неоднократно получала от города подряды на строительство дорог, трамвайных путей и естественно, что заработок от наших денег, которые мы платим в бюджет, шел непосредственно в карманы Геннадию Кернесу.

Сами чиновники неоднократно настаивают: все тендеры и контракты законны, они проходят через государственную систему закупок Prozorro, их можно отследить.

Но антикоррупционеры отмечают, что в том и особенность работы современных коррупционеров - что они вымывают деньги из бюджета полулегальным путем, находя лазейки в системе, такие как устранение с торгов конкурентов по формальным причинам, прописывание спецусловий. Все это позволяет получать контракты "своим" фирмам, которые платят дивиденды самим же чиновникам.

А вот чего не хватает правоохранителям - знаний или воли, чтобы доказать сговор, - вопрос открытый.