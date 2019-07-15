За 2019 год аудиторы нашли нарушений на 11 миллионов

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы, аудиторы в январе-июне 2019 года обеспечили возмещение потерь на 11,4 млн. грн

Кроме того, за несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 129 человек, к дисциплинарной и материальной - 31 человек, уволены двое должностных лиц.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 34 случаях применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами, уменьшение ассигнований, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства.

С целью полного возмещения потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры инициировано предъявление 13 гражданских исков, в суд предъявлено два иска на общую сумму 1,7 млн. гривен

В правоохранительные органы передали 21 материал ревизий, начато шесть досудебных расследований.

Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга отправлено три сообщения о выявленных хозяйственных операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 16,5 миллионов гривен.