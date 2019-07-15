 

За 2019 год аудиторы нашли нарушений на 11 миллионов

15 июля 2019 г. 13:33

Как  сообщили в пресс-службе Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы, аудиторы в январе-июне 2019 года обеспечили возмещение потерь на 11,4 млн. грн

Кроме того, за несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 129 человек, к дисциплинарной и материальной - 31 человек, уволены двое должностных лиц.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 34 случаях применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами, уменьшение ассигнований, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства.

С целью полного возмещения потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры инициировано предъявление 13 гражданских исков, в суд предъявлено два иска на общую сумму 1,7 млн. гривен

В правоохранительные органы передали 21 материал ревизий, начато шесть досудебных расследований.

Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга отправлено три сообщения о выявленных хозяйственных операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 16,5 миллионов гривен.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.